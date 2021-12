Mindelheim

10:59 Uhr

Die Mindelheimer wagen es: Das Frundsbergfest 2022 findet statt

Plus Am Geld soll es nicht scheitern: Der Finanzausschuss des Stadtrates beschloss einstimmig, den Frundsberg Festring mit 55.000 Euro finanziell zu unterstützen, damit das Frundsbergfest im Sommer 2022 stattfinden kann. Zusätzlich übernimmt die Stadt eine Bürgschaft in Höhe von 60.000 Euro, sollte das Fest finanziell so in Schieflage geraten, dass der Festring das aus eigenen Mitteln nicht mehr bestreiten kann. Die Corona-Lage macht aber eine sichere Planung sehr schwierig.

Von Johann Stoll

Die Finanzen sind diesmal womöglich das kleinste Problem. Stefan Drexel ( Freie Wähler), der zugleich organisatorischer Leiter des Gesundheitsamtes ist, wies auf die Corona-Lage hin, die eine „Brisanz wie noch nie“ habe. Er habe Bedenken, dass das große historische Fest in der gewohnten Art überhaupt stattfinden könne. Man wisse noch nicht, wie sich die neue Mutation des Virus auswirke. Und er fragte: „Traut sich der Festring zu, das bei 40 Prozent Ungeimpften und 2G-Regelung durchzuziehen?“ Er möchte nicht pessimistisch sein, nur seine Bedenken äußern.

