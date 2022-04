Mindelheim

07:03 Uhr

Die Mindelheimer Windkraftpläne bekommen Gegenwind

Bewohnerinnen und Bewohner von St. Anna bei Mindelheim wehren sich gegen Windräder in ihrer Nachbarschaft, weil dort ihrer Ansicht nach wertvolle Biotope gefährdet werden. Das Bild zeigt (von links): Nicolas Heberle, Stefan Hemmert, Andrea Thoms, Leo Rasch (Landesbund für Vogelschutz), Gabriele Bause-Hemmert, Christof Dreer, Sven Askerlund, Wiko Bause und Susanne Unglert.

Plus Der Stadtrat entscheidet heute, ob östlich von Mindelheim Windkraftanlagen gebaut werden. Die Bewohner von St. Anna sind alarmiert. Und sie haben Fragen.

Von Johann Stoll

Der Südostwind pfeift in den Garten der beliebten Ausflugsgaststätte Ursprung St. Anna. Ein Tisch ist an diesem Nachmittag bei schönstem Sonnenschein besetzt, und auch der Wirt Nicolas Heberle hat Platz genommen. Ein Großteil der insgesamt 17 Bewohnerinnen und Bewohner des Mindelheimer Ortsteils sind gekommen. Sie treibt eines um: Die Pläne, in ihrer Nachbarschaft Windkraftanlagen zu bauen.

