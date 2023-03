Die Mülltonne und die liebe Bürokratie

Plus Die gestiegenen Müllgebühren haben viele Unterallgäuer veranlasst, auf eine kleinere Mülltonne auszuweichen. Das hatte aber so seine Tücken, wie dieser Fall zeigt.

Am 14. Dezember 2022 tippte ein Unterallgäuer Bürger (Name der Redaktion bekannt) ins Online-Portal des Landkreises, dass er den Bezug seiner Mülltonne kündigen wolle. Als frühestmöglicher Kündigungstermin wies das System den 18. Dezember aus. Und als frühester Abholtermin der Mülltonne unter dem Reiter Wunschdatum war der 21. Dezember vermerkt. Der Landkreis hat somit mehrere Tage als Puffer, dachte sich der Bürger.