Mindelheim

vor 33 Min.

Die Musik ist für den Mindelheimer Andreas Herb wie ein Lebenselixier

Plus Der Pädagoge, Organist und Chorleiter Andreas Herb freut sich über viele Glückwünsche zu seinem 80. Geburtstag.

Von Franz Issing

Andreas Herb kann ohne Musik nicht sein. „Sie ist das Band, das mein Leben zusammenhält“, verrät der frühere Rektor der Mindelheimer Hauptschule, der am Montag seinen 80. Geburtstag feierte. Der Jubilar sammelte schon mit zehn Jahren erste musikalische Erfahrungen, zuerst als Chorknabe und ein paar Jahre später bei den Martinsfinken in Kaufbeuren. Von da an ging es mit ihm auf der Tonleiter steil bergauf.

