Die MZ-Leserskifahrt wird abgesagt

Schlechte Nachrichten für Wintersportfans: Die MZ-Leserskifahrt, die am kommenden Samstag, 24. Februar, stattfinden sollte, muss leider abgesagt werden. Grund dafür sind die schlechten Schneeverhältnisse auf den Pisten, so Thomas Fischer, der Geschäftsführer der Balderschwanger Liftbetriebe. Wer sich bereits angemeldet hat, kann sich an seine jeweilige Vorverkaufsstelle (die MZ-Geschäftsstellen in Mindelheim und Bad Wörishofen sowie das Busunternehmen Steber) wenden. Gegen Vorlage ihrer Anmeldebestätigung erhalten die Leserinnen und Leser dort ihr Geld zurück. Einen Ausweichtermin für die Leserskifahrt gibt es nicht. (mz)