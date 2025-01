Die neue Stadtbücherei kommt gut an bei den Mindelheimern

„Ich bin Optimistin“, sagte Büchereileiterin Claudia Rothermel zu den Plänen, innerhalb von drei Wochen eine ganze Bücherei mit 21.000 Büchern und mehreren Tonnen Gewicht von der Mindelgasse in die Hermelestraße zu ziehen. Und tatsächlich schaffte es das Team der Bücherei in dieser Rekordzeit: Am 21. Januar stand die Wiedereröffnung an, sehr zur Freude der Besucherinnen und Besucher.

„Mir gefällt es sehr gut, dass alles auf einer Etage ist und so übersichtlich“, sagt Ebru Gökoglu, die mit ihren beiden Kindern die Bücherei besucht. Der Umzug lief glatt, Rothermel befürchtete jedoch zu Beginn, dass sich die Besucherinnen und Besucher an den beengteren Räumen stören könnten. Doch die bisherigen Rückmeldungen beweisen eher das Gegenteil. Auch Christine Ruiu gefällt das Ausweichquartier. Sie findet es gemütlich und freut sich besonders über die versteckten Leseecken an den Fenstern.

Erfolgreicher Neustart der Stadtbücherei in der Hermelestraße

Auch einen Tag nach der Wiedereröffnung ist die Bücherei gut besucht, doch das sei kein Vergleich zum Eröffnungstag, wie Rothermel berichtet: „Heute Morgen haben wir erstmal zwei Stunden aufgeräumt.“ Hinter der Theke hätten sich die Bücher nur so gestapelt. „Wir freuen uns sehr, dass wir vermisst wurden.“ Dieser Ansturm liegt aber nicht nur an der Neugierde der Mindelheimer, denn die Bücherei hatte kurz vor der Schließung dazu aufgerufen, möglichst viele Medien auszuleihen, damit diese nicht umgezogen werden müssen. Diese Woche enden nun die Leihfristen für die knapp 6000 entliehenen Bücher.

Nicht nur für die Besucherinnen und Besucher ändert sich einiges in der neuen Bücherei, auch das Team muss sich an die neuen, begrenzteren Räumlichkeiten gewöhnen. Und an die neuen Arbeitszeiten: Die Stadtbücherei hat ab sofort von Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr geöffnet und samstags von 10 bis 12 Uhr. Außerdem kommen noch neue Öffnungszeiten ohne Service am Samstag von 14 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr hinzu. In dieser Zeit ist kein Personal der Bücherei vor Ort, Besucherinnen und Besucher können aber dennoch Medien über den Selbstbedienungsterminal ausleihen.

Ab sofort hat die Bücherei auch am Wochenende geöffnet

„Wir sind schon ganz gespannt, was uns am Montag erwartet“, erzählt die Diplombibiothekarin vor dem ersten offenen Wochenende. Sie sei aber sehr optimistisch, dass die Mindelheimer sorgsam mit den Medien umgehen werden. Besonders von Familien hätte sie bisher die Rückmeldung bekommen, dass sie sich freuen, in Zukunft auch an einem verregneten Sonntag einen Ausflug in die Bücherei machen zu können. „Ich bin oft vormittags in der Stadt, da komme ich bestimmt mal her zum Zeitunglesen“, sagt Christine Ruiu.

Auch wenn es für alle noch ungewohnt ist, ist Rothermel schon sehr zufrieden mit den neuen Räumlichkeiten, in denen die Bücherei während der Sanierung des Gebäudes in der Mindelgasse für drei Jahre bleiben wird. „Es fühlt sich auf jeden Fall nicht an wie ein Provisorium.“