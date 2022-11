Die neuen Vorsitzenden der Kulturfabrik und ihre Pläne

Die Kulturfabrik bereichert das kulturelle Leben in Mindelheim. Was die neuen Vorsitzenden Schuster und Dannhart vorhaben, verraten sie im Interview.

Mit der Kulturfabrik ist vor gut zwei Jahren in Mindelheim ein neuer Verein entstanden, der sich die Förderung alternativer Kultur zum Ziel gesetzt hat. Jetzt ist es zu einem Wechsel an der Spitze des Vereins gekommen. Jacqueline Schuster als Vorsitzende und Stefan Dannhart als ihr Stellvertreter haben die Aufgabe von Markus Putz übernommen. Schuster fördert an der Grundschule Mindelheim als sogenannte Drittkraft Kinder mit Migrationshintergrund. Die 39-Jährige ist verheiratet und hat drei Kinder. Stefan Dannhart ist 32 Jahre jung und ledig. Er stammt wie Schuster aus Mindelheim. In Nürnberg hat er Wirtschaftswissenschaft studiert und arbeitet als Projektmanager in einem Münchner IT-Konzern.

Lange Zeit hat es in Mindelheim geheißen: Für die Jungen sei nichts los. Keine Partys, keine Treffpunkte. Dann wurde im September 2020 der Verein Kulturfabrik auf der Insel gegründet. Der Start mitten in der Corona-Pandemie hätte kaum unglücklicher verlaufen können. Sie haben es dennoch geschafft, eine Vielzahl von Veranstaltungen zu organisieren. Was macht die Kulturfabrik aus, Frau Schuster?

Schuster: Die Menschen. Wir sind ein bunter Haufen, gut durchgemischt alters- und interessenmäßig. Nur deshalb hat es auch während Corona funktioniert. Für alle war es trotz Auflagen, an die wir uns streng gehalten haben, wichtig, etwas zu machen. Jeder kann sich hier einbringen.

Kannten sich die jungen Leute davor schon?

Dannhart: Nicht alle. Aber es geht gar nicht nur um die jungen Leute. Wir haben ein tolles Kulturangebot in Mindelheim. Aber wir haben gesehen, dass es da einfach noch Ausbaubedarf gibt. Wir wollen also nicht nur ein Kulturangebot schaffen, das heißt: Partys für Jüngere. Das machen wir auch. Aber uns ist Kultur in allen Facetten wichtig.

Lesen Sie dazu auch

Was verstehen Sie unter Kultur?

Schuster: Das ist für mich alles, was der Seele guttut und womit man abschalten kann.

Das kann also auch der Besuch einer Bahnhofskneipe sein?

Schuster: Wenn das jemandem guttut, dann ist das wohl so. Gerade Corona hat gezeigt, dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht. Man braucht Abwechslung, man braucht Begegnung und manchmal eine Party, wo man abgehen kann. Genauso wichtig ist auch ein Jazz-Frühstück mit Weißwürsten, auf dem man sich unterhalten und austauschen kann. Das ist Kultur. Dieses Miteinander ist für mich Kultur. Nur dadurch erweitert man seinen Horizont.

Viele Vereine klagen über Nachwuchsmangel. Warum ist das bei der Kulturfabrik anders?

Schuster: Markus Putz und Christoph Reß mit seinem Miele-Museum waren die Hauptmotoren. Ohne die beiden wäre die Kulturfabrik so nicht entstanden.

Dannhart: Beide zeichnet auch aus, dass sie motivieren. Sie haben Gleichgesinnte gefunden, die mithelfen. Es ist eine Vielzahl von Leuten, denen wichtig ist, dass etwas passiert.

Schuster: Wir haben für jeden etwas, egal was er kann. Wenn dir die Musikrichtung nicht gefällt, machen wir im Laufe des Jahres mal etwas, was genau dein Ding ist. Deswegen sprechen wir so viele Leute an.

Dannhart: Wir vertrauen einander. Wir denken nicht ganz in solchen Strukturen wie es andere Vereine tun, wo der Vorstand entscheidet. Wir fragen ganz aktiv nach: Was wollen unsere Mitglieder tun? Welche Ideen habt ihr? Wir trauen den Leuten etwas zu.

Was ist der größte Erfolg bisher?

Schuster: Wir haben es selbst in der Corona-Zeit geschafft, Mitglieder zu gewinnen. Wir sind jetzt bald 90. Das dürfte kein Verein in der Corona-Zeit geschafft haben. Die Botschaft kam an: Wir sind eine gute Gruppe, bei uns ist jeder willkommen, wir wollen zusammen was machen.

Wo hakt es noch?

Dannhart: Im Großen und Ganzen haben wir in den ersten zwei Jahren gelernt, wie wir Veranstaltungen organisieren können.

Die auch nachbarschaftskompatibel sind ...

Schuster: Ja, alles, was dazugehört.

Dannhart: Da gehören auch Kleinigkeiten dazu wie: Haben wir eigentlich die Getränke kalt gestellt? Wir finden aber auch jetzt immer noch Verbesserungspotenzial.

Sie beide waren ja kürzlich in einer Stadtratssitzung. Auch Markus Putz war dabei. Sie bekamen für Ihr Engagement auch sehr viel Lob. Die Stadt unterstützt also auch weiter mit Geld. Warum ist das notwendig?

Schuster: Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir dürfen keine Gewinne machen. Wir haben sehr günstige Preise. Wir wollen Getränke- und Eintrittspreise so halten, dass sich das jeder leisten kann. Ohne Unterstützung könnten wir ein solch großes Gelände nicht unterhalten.

Dannhart: Wir wollen ja auch Veranstaltungen für noch wenig bekannte Künstler machen, also für Leute, die nicht in der Lage sind, 150 Leute in einen Raum zu locken. Wenn wir keine Unterstützung hätten, auch durch Spenden und unsere Fördermitglieder, müssten wir uns auf Veranstaltungen konzentrieren, die eine gute Auslastung versprechen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen auch Dinge machen, die nicht so profitabel sind.

Welche Schwerpunkte werden Sie setzen?

Schuster: Wir wollen, dass es so weiterläuft wie bisher. Es soll immer eine Mischung aus Party und kulturellen Veranstaltungen von eher unbekannten Musikern oder Malern geben.

Dannhart: Wir wollen uns zu bestehenden Vereinen ergänzen. Was sich ändert, sind Details, was wir dann tun. Wir haben nicht jedes Jahr den gleichen Kalender.

Schuster: Das hängt auch davon ab, wer auf uns zukommt.

Worauf dürfen sich die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr freuen?

Schuster: Wir haben ein volles Weihnachtsprogramm. Am Samstag, 19. November, von 16 bis 20 Uhr, findet wieder eine Kleidertauschparty statt. Am Zweiten Advent findet für Familien eine Theatervorführung des Kuck- und Lausch-Theaters statt. Am Dritten Advent haben wir einen Stubenmusiknachmittag. Dann wird es noch eine Weihnachtsparty geben. Ein Weihnachtsmarkt findet am 20. und 21. Dezember von 16 bis 21 Uhr statt. Man kann in Mindelheim bis 23. Dezember jeden Tag auf einen Weihnachtsmarkt gehen und Glühwein trinken: auf den der Stadt, auf unseren von der Kulturfabrik und auf den am Heimatstrand.