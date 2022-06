Mindelheim

Die Not mit den Mindelheimer Kita-Plätzen

Was wird aus der Kita St. Stephan? Eine Kita. Die Stadt hat die neuen Eigentümer gebeten, das Gebäude für die nächsten Jahre anmieten zu dürfen, um so weitere Kindergartenplätze zu schaffen.

Plus Obwohl Mindelheim in drei neue Kitas investiert hat, sind sie schon wieder ausgebucht. Die Verantwortlichen haben nun eine ungewöhnliche Zwischenlösung gefunden.

Von Johann Stoll

Es ist seit Jahren ein Ritt auf Messers Schneide. Kaum hat die Stadt viel Geld in die Hand genommen, um eine neue Kindertagesstätte zu bauen, reichen die Plätze schon nicht mehr aus. Trotz dreier neuer Kitas in den vergangenen Jahren, in die die Stadt zusammen mit dem Freistaat Bayern knapp zwölf Millionen Euro investiert hat, werden die Plätze schon wieder knapp. Im Rathaus haben die Verantwortlichen nun eine ungewöhnliche Lösung für die nächsten drei Jahre gefunden.

