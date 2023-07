Mindelheim

06:00 Uhr

Die NS-Zeit in Mindelheim aufarbeiten? Im Prinzip ja, aber ...

Mindelheim erinnert an der Gruftkapelle an das Schicksal von Jakob Liebschütz und allen anderen Opfern von Gewalt.

Plus Vor einem halben Jahr waren alle 24 Stadträte für eine fundierte Aufarbeitung der Mindelheimer NS-Zeit. Warum drei Stadträte davon nun nichts mehr wissen wollten.

Eigentlich schien es nur noch eine Formalie zu sein, mit der sich der Stadtrat da am Montagabend zu befassen hatte. Das Gremium sollte den bereits am 12. Dezember 2022 gefassten Beschluss bekräftigen, wie wichtig eine detaillierte Untersuchung der Mindelheimer Geschichte der 20er- bis in die 50er-Jahre mit der Zeit des Nationalsozialismus sei. Drei Stadträte legten sich nun quer.

Diese Untersuchung ist angesichts der „politischen Herausforderungen unserer Gegenwart von herausragender Bedeutung“, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Der Stadtrat sei sich der historischen Verantwortung für die Aufarbeitung der Stadtgeschichte bewusst. Deshalb werde das Institut für Zeitgeschichte mit der Untersuchung beauftragt. Dieser Beschluss war letztlich deshalb nötig, weil nun die genauen Kosten für diese Arbeit feststehen: 334.375 Euro. Dieser Betrag war in den vergangenen Monaten immer wieder auch in etwa so genannt worden.

