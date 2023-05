Die Polizei als Tierheim und Fundbüro

Die Mindelheimer Polizei macht ihrem Ruf als "Freund und Helfer" alle Ehre. Unter anderem ordnet die Polizei einen entlaufenden Hund zu.

Ziemlich abwechslungsreich war es am Pfingstmontag bei der Polizei in Mindelheim: Ein Spaziergänger fand an der Mindel einen frei laufenden Hund ohne Leine. Der Mann konnte keinen Besitzer ausfindig machen und brachte den Hund zur Polizeiinspektion Mindelheim.

Die Beamten versorgten das Tier und konnten anhand der hinterlegten Daten an der Marke am Halsband die Besitzerin informieren. Im Bergwald entdeckte ein ehrlicher Finder ein iPhone und brachte dies ebenfalls zur Polizei. Die Beamten ermittelten die Besitzerin und verständigten die Frau. Ein weiteres Mobiltelefon der Marke Poco brachten die Beamten dagegen ins Fundbüro, da sie bislang keinen Eigentümer ermitteln konnte. (mz)