Die Polizei sucht einen Rückwärts-Raser

Eine Familie hat Anzeige wegen Nötigung gegen einen bislang unbekannten Autofahrer erstellt, der am Sonntagabend zu schnell und rückwärts auf der Westernacher Straße in Mindelheim unterwegs war. Laut Polizeibericht wollte die Familie am Sonntagabend um 18.35 Uhr zu Fuß die Westernacher Straße überqueren, als ein silbergrauer Audi mit Stufenheck rückwärts mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Straße fuhr. Zuvor hatte das Fahrzeug grundlos eine Vollbremsung in der Teckstraße gemacht. Die Familie musste auf den Gehweg ausweichen, um nicht gefährdet zu werden. Zudem mussten zwei Autofahrer, die auf der Westernacher Straße unterwegs waren, dem Audi ausweichen und anhalten. Die beiden Autofahrer sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

