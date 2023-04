Die Postbank in Mindelheim ist demnächst Geschichte

Angekündigt wurde die Schließung im Herbst, jetzt macht die Postbank ernst. Die Postbank an der Landsberger Straße schließt und mit ihr die Filiale der Post.

Als die Nachricht im September 2022 in der Zeitung stand, sorgte das in Mindelheim für heftige Debatten. In der Folge hat sich auch der Stadtrat mit dem Thema befasst. Die Stadträte beauftragten am 24. Oktober Bürgermeister Stephan Winter damit, dem Management der Deutschen Post AG zu schreiben.

Die Stadt Mindelheim half bei der Suche nach einem neuen Standort

In der vom Stadtrat erlassenen Resolution hieß es: „Die Postfiliale in der Landsberger Straße 4, Mindelheim, ist eine für die Versorgung der Mindelheimer Bevölkerung mit Postdienstleistungen dringend erforderliche Einrichtung. Dies zeigt sich an der starken Besucherfrequenz der seit Jahrzehnten bestehenden Postfiliale an dieser Stelle. Diese ist sowohl fußläufig, mit dem Fahrrad als auch mit dem Pkw und dem ÖPNV bestens zu erreichen. Wir fordern die Deutsche Post AG daher dringend auf,

eine innenstadtnahe Präsenz in vergleichbarer Lage zu erhalten,

den Leistungsumfang der bisherigen Filiale in der Landsberger Straße 4 vollumfänglich weiterzuführen und

mindestens die bisherigen Öffnungszeiten mit qualifiziertem Personal in der neuen Postfiliale zu gewährleisten.“

Die Stadtverwaltung erklärte sich bereit, bei der Standortsuche behilflich zu sein.

Ein Partner hat sich in der Nähe in der Landsberger Straße gefunden

Jetzt teilte die Postbank mit, dass sie ihre Filiale in der Landsberger Straße 4 in Mindelheim letztmalig am Samstag, 6. Mai 2023, zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet halten werde. Die Post- und Paketdienstleistungen können Kundinnen und Kunden wie gewohnt in vollem Umfang nutzen. Dafür steht ihnen in der Landsberger Straße 14 a eine Partner-Filiale der Deutschen Post mit den im Einzelhandel üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung. Diese Partnerfiliale eröffnet am 2. Mai und wird laut Postbank auch einfache Bankdienstleistungen wie Ein- und Auszahlungen sowie Überweisungen anbieten. Allerdings ist diese Filiale nicht so einfach mit dem Auto zu erreichen, weil es direkt daneben nur wenige Parkplätze gibt.

Das Schreiben aus dem Rathaus sorgte nicht für ein Umdenken bei der Postbank. Per Aushang und persönlichem Anschreiben will die Postbank über die Schließung, die nächstgelegene Filiale, Beratungsmöglichkeiten und nahe gelegene Geldautomaten informieren, an denen ihre Kundinnen und Kunden kostenlos Bargeld abheben können.

Die nächstgelegenen Filialen der Postbank mit Vollsortiment befinden sich in Kaufbeuren, Heinzelmannstraße 1, und in Memmingen, Lindentorstraße 22. Dort gibt es auch einen Geldautomaten und ein Serviceterminal.

An mehreren Orten können Postbank-Kunden kostenlos Geld abheben

Zur kostenlosen Bargeldversorgung gibt es in der Umgebung außerdem den Cash Group-Geldautomaten der Hypovereinsbank in der Maximilianstraße 22 und die Shell-Station in der Landsberger Straße 10 in Mindelheim. Dort kann man auch Bargeld bekommen ohne zu Tanken, teilt die Postbank weiter mit. Ergänzend dazu gibt es in unmittelbarer Nähe zahlreiche Supermärkte, die das sogenannte Cashback-Verfahren anbieten, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen kann. Dieser Service findet sich zum Beispiel bei Norma, Landsberger Straße 36, bei Penny, Berliner Straße 1, oder bei Netto, Landsberger Straße 44.

Die Kunden der Postbank können über den Bargeldfinder unter www.postbank.de/geldautomaten und den Filialfinder unter www.postbank.de/filialen weitere Informationen über die Postbank abrufen.