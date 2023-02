Mindelheim

Die Privatschulen stehen mit dem Rücken zur Wand

Schulter an Schulter für eine bessere Finanzierung der Privatschulen in Bayern (von links): der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg, Peter Kosak, Beate Merkel (Schulleiterin Gymnasium), Nicole Hofmann (Schulleiterin Realschule), Landrat Alex Eder und der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (Freie Wähler).

Plus Die privaten Schulen im Unterallgäu haben Sorgen. Es fehlt an Geld. Deshalb machen sie jetzt gemeinsam mit Landespolitikern Druck.

Von Johann Stoll

Die Situation im Landkreis Unterallgäu ist bayernweit einzigartig: Mit dem Gymnasium Türkheim gibt es nur eine weiterführende staatliche Schule. Alle anderen sind entweder kirchlich wie das Mindelheimer Maristenkolleg mit Gymnasium und Realschule sowie die Maria-Ward-Realschule und das Marianum in Buxheim. Oder sie stehen in Trägerschaft des Landkreises wie das Rupert-Ness-Gymnasium mit Realschule in Ottobeuren oder die Hotelfachschule, die Fachoberschule und Berufsoberschule in Bad Wörishofen. Doch die privaten Schulen plagen Geldsorgen. Deshalb machen sie jetzt gemeinsam mit Landespolitiken Druck.

