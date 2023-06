Mindelheim

vor 32 Min.

Die rätselhafte Geschichte eines kleinen Mindelheimer Altars

Plus Mindelheim ist eine Stadt voller Kunstschätze. Einer davon ist ein Altar, der nicht mehr in die Zeit passte. Er konnte aber gerettet werden – dank eines Mannes.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Hans Schalper ist Ur-Mindelheimer, auch wenn er viele Jahre als Beamter bei München gelebt hat. Die Verbindung in seine Heimatstadt hat er nie abreißen lassen. Und so lebt der 84-Jährige seit seinem Ruhestand auch wieder in Mindelheim, und zwar im Haus seiner Eltern. Mitbewohner ist, wenn man das so sagen darf, ein kleiner schmucker Altar.

Der Tabernakel ist wie bei einem großen Altar zu öffnen und kann sogar gedreht werden. Foto: Johann Stoll

Dieser ist nur 1,22 Meter hoch und 69 Zentimeter breit. Wenn man es genau nimmt, ist es eher ein sakrales Kinderspielzeug als ein richtiger Altar. Und genau zu diesem Zweck diente der Altar auch im 19. Jahrhundert. Dass der Altar die Zeiten überdauert hat, war glücklichen Umständen zu verdanken, aber auch dem Fleiß und der Hartnäckigkeit Schalpers. Der Mindelheimer hat das Kunstwerk von Grund auf in großen Teilen selbst saniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen