Die Sabine-Adelwarth-Stiftung feiert ein besonderes Geburtstagsfest

Plus Schon seit zehn Jahren hilft die Sabine-Adelwarth-Stiftung. Dazu gratulierte bei der Gala in Mindelheim auch ein Filmstar.

„SoulTouch“ – die Seele berühren – mit einem Konzert des musikalischen Trios mit gleichem Namen endete ein besonderer Abend, die Benefizgala „Muko & Friends“ im Forum in Mindelheim.