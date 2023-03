Die schlechtesten Autofahrer kommen aus dem Unterallgäu

Die schlechtesten Autofahrer in Deutschland haben offenbar MN als Kennzeichen – zumindest laut dem Portal fahrerbewertung.de. Fahrer einer Marke schneiden besonders schlecht ab.

Niemand ist in irgendetwas gerne der Schlechteste. Wenn aber viele Menschen gemeinsam die Schlechtesten sind, können sie die Schuld wenigstens auf die anderen aus ihrer Gruppe schieben. So wird es mit Sicherheit den meisten gehen, die diese Nachricht lesen. Laut dem Portal www.fahrerbewertung.de sind nämlich die Unterallgäuer die schlechtesten Autofahrer in ganz Deutschland. Demnach sei das Kennzeichen MN ein Synonym für Raserei, Drängelei und Rot-Grün-Schwäche beim Überqueren von Ampelkreuzungen. Auch mit der Vorfahrtsregel scheinen es die Unterallgäuer nicht so zu haben.

MN könnte also auch für motorisierte Nichtskönner stehen. Die Kritik der Nutzer des Bewertungsportals fällt sogar so drastisch aus, dass die Unterallgäuer als Einzige mit einem Notenschnitt von 5,2 die Bewertung mangelhaft bekommen. Zum vorletzten Platz, den sich immerhin neun Städte und Landkreise teilen, darunter Kiel, Duisburg und Wertingen/Dillingen, trennen die Unterallgäuer 0,6 Notenpunkte. Sie alle schneiden mit einer 4,6 noch deutlich besser ab.

Laut fahrerbewertung.de kommen die besten Autofahrer aus der Oberpfalz

Nun sei an dieser Stelle klargestellt, dass es sich bei dem Portal um die rein subjektive Beurteilung wahlloser Internetnutzer handelt. Theoretisch kann jeder und jede, sooft er oder sie will, eine Bewertung über ein bestimmtes Kennzeichen abgeben. Die Nutzer des Portals haben offenbar im Besonderen ein Problem mit Volvo-Fahrern, denen sie sogar die Schulnote sechs geben. Dicht darauf folgt die japanisch-südkoreanische Dreifaltigkeit aus Mazda-, Mitsubishi- und Honda-Fahrern. Citroën- und Fiat-Fahrer sind von der Kritik offenbar ausgeschlossen. Sie bekommen die Noten 1,4 und 1,8. Die bravsten Autofahrer kommen dem Portal zufolge übrigens aus der Oberpfalz. Wenn Ihnen ein Auto mit den Kennzeichen WEN, NEW oder ESB entgegenkommt, haben Sie also nichts zu befürchten.