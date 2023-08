Mindelheim

Die Schönheit von Wasser zeigt eine Ausstellung im Mindelheimer Salon

Plus Eberhard Heller und Werner Prinz sind fasziniert vom Wasser. Bis Ende August sind ihre Fotografien im Mindelheimer Salon zu sehen.

Von Tina Schlegel

Die aktuelle Ausstellung im Raum des Mindelheimer Kunstvereins widmet sich dem Thema Wasser – als eines der wichtigsten Elemente unseres Lebens und als Quelle verborgener Schönheiten, die die beiden Fotografen Eberhard Heller und Werner Prinz an die sichtbare Oberfläche holen.

Während der aus Nümbrecht stammende Heller sich von der immerwährenden Variabilität der Natur inspirieren lässt und in seinen großformatigen Bildern Impressionen von Wasseroberflächen präsentiert, sind es bei Prinz grafisch-abstrakte Bilder, die die Strömung von fließenden Gewässern in Lichtreflexbildern einfangen. Auf beide Fotografen übt Wasser seit Langem eine große Faszination aus, Heller hat dies bereits in zahlreichen Ausstellung in ganz Deutschland vom Unterallgäu bis nach Sylt gezeigt.

