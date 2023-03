Die SPD Mindelheim setzt ganz auf die Windkraft

Die SPD Mindelheim sieht in Windkraftanlagen im Osten der Stadt eine große Chance für eine unabhängige Energieversorgung. Sie fordert größtmögliche Bürgerbeteiligung.

Auf einer Parteiveranstaltung in der Alten Post in Mindelheim berichtete Mindelheims Zweiter Bürgermeister Roland Ahne, es gebe derzeit vier mögliche Interessenten als Betreiber des Windparks. Seit 2015 existiert ein Vorranggebiet für Windanlagen mit einer Fläche von 0,46 Hektar. Das entspricht drei Vierteln eines Fußballfeldes. Der Abstand zur nächsten Wohnbebauung beträgt 1000 Meter. Die benötigte Zufahrt ist laut Staatsforsten bereits existent und ausgebaut.

Windkraft bindet viel mehr Kohlendioxid als Wald

Ein halber Hektar Wald, sagte Ahne, könne in 20 Jahren 110 Tonnen Kohlendioxid binden. Eine Windanlage schafft in derselben Zeit eine Einsparung von 76.000 Tonnen. Beim Rückbau von Windanlagen ließen sich 90 Prozent des Windrades recyceln.

Roland Ahne zitierte den Rechtsanwalt Dr. Bernd Wust zur rechtlichen Situation, der auf der Klausurtagung des Stadtrats gesprochen hat. In der Region Donau-Iller müssen mindestens 1,1 Prozent der Fläche für die Windenergie festgeschrieben werden. Der Raum Augsburg und das Allgäu planen bereits auf 1,8 Prozent ihrer Fläche Windanlagen. Werden diese gesetzlichen Vorgaben nicht erreicht, so erfolgt eine allgemeine Flächenfreigabe.

Der hörbare Schall einer Windanlage sei äußerst gering. Es gebe strenge Richtwerte für die Lärmemission von Windrädern, die gesundheitliche Schäden nachweislich ausschließen, sagte Ahne. So liegt die Infraschallbelastung von Waschmaschinen höher als die von Windanlagen. Auch der Schattenwurf der Rotorblätter dürfe einen Haushalt nur maximal 30 Minuten am Tag tangieren.

Windkraftanlagen schalten sich bei Vogelanflug automatisch ab

In Windanlagen integrierte Radarschutzsysteme können bereits auf den Anflug von Vögeln und Fledermäusen reagieren und die Anlage in Sekundenschnelle in den Stillstand versetzen, bis der Durchflug vollzogen ist. Dieses System ist beispielsweise im Fuchstal bei Landsberg im Einsatz.

Der SPD-Vorsitzende Thomas Riederle sprach von einem deutlichen Anstieg der Milan-Population - trotz gleichzeitigen Windradausbaus. Dagegen gebe es Faktoren, die die Vogelwelt extrem und millionenfach mehr schädigten: der Verlust des Lebensraums, die Konfrontation mit Verkehrsmitteln (70 Millionen tote Vögel), Glasfronten (100 bis 110 Millionen) und durch Hauskatzen.

Die SPD Mindelheim setzt auf Windkraft. Mindelheims Zweiter Bürgermeister Roland Ahne und Claudia Miller von der SPD Mindelheim. Foto: Jutta Ibel

Die SPD Mindelheim hält den Aufbau von Windanlagen gerade aufgrund ihrer hohen Energieausbeute und Effizienz für unverzichtbar, wie sie mitteilte, um eine unabhängige Energieversorgung zu gewährleisten. An sonnigen Tagen könne mehr Sonnenenergie eingefahren werden, an bedeckten Tagen mehr Windenergie. Beide Energielieferanten ergänzten sich vortrefflich. Der möglichst rasche Ausbau der Windenergie ist der SPD ein Anliegen.

Das größte Problem stellt der Netzanschluss dar. Der nächste Einspeisepunkt liegt in Oberauerbach und wäre zur Stromaufnahme zu klein. Dringend erforderlich wäre also der Bau eines adäquaten Umspannwerks, der sinnvollerweise parallel zur Errichtung des Windparks erfolgen müsste.

Kurz zuvor hatte Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter über das weitere Vorgehen der Stadt Mindelheim informiert.

Die SPD Mindelheim fordert eine echte Bürgerbeteiligung

Für eine Bürgerbeteiligung stehen drei Modelle zur Diskussion: die Schwarm-Beteiligung mit fester Laufzeit und Boni, ein Kommanditisten- oder Gesellschaftermodell für Summen ab 5000 Euro sowie die Eigentümer-Genossenschaft (eG) mit Kleinanlegern. Der SPD ist dabei eine umfangreiche Bürgerbeteiligung ein großes Anliegen. Thomas Riederle sagte, die Gründung einer Genossenschaft (eG) würde auch Kleinanlegern die Beteiligung am Windpark erlauben. Die Gründung müsste seitens der Bürger erfolgen, ferner wäre ein 20-prozentiger Eigenkapitalanteil aufzubringen. Dieses Modell hat bereits viele Vorbilder in Mindelheim und Umgebung, etwa mit der Wohnungsgenossenschaft, der Genobank oder der VR-Bank.

Auch beim Kommanditisten-Modell ließe sich der Einlagenbetrag vertraglich auf 500 Euro absenken, um Bürgerinnen und Bürgern eine Teilhabe mit kleineren Summen zu ermöglichen. (AZ)