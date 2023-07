Die SPD stellt ihre Kandidaten vor

Die Landtags- und Bezirkstagswahlen am 8. Oktober werfen ihre Schatten voraus. Jetzt haben sich die SPD-Kandidaten vor Parteimitgliedern präsentiert.

Susanne Sorgenfrei geht für die Sozialdemokraten im Stimmkreis 708 Kaufbeuren an den Start. Die 32-Jährige ist seit zehn Jahren bei der SPD, wie sie auf der Europakonferenz des SPD-Unterbezirks Memmingen-Unterallgäu im Forum Mindelheim sagte. Sie stammt aus Bamberg, ist in Pegnitz aufgewachsen und hat Geschichte und Romanistik studiert. Heute lebt sie in Kaufbeuren. Sorgenfrei hat als Landesgeschäftsführerin des Bundes der Vertriebenen gearbeitet. Momentan befindet sie sich in Elternzeit.

Kita-Plätze sollen für alle kostenlos sein

Recht auf Bildung ist ihr ein wichtiges Anliegen. Das sei mehr als Lesen und Schreiben. Jedes Kind sollte frühkindliche Bildung bekommen. Deshalb fordert Sorgenfrei flächendeckend kostenfreie Kita-Plätze. Zweites Anliegen ist ihr die Wohnungspolitik. Es müsse viel mehr gebaut werden, fordert sie. Sorge bereitet ihr der Zulauf rechter Parteien.

Die Mindelheimerin Claudia Miller kandidiert für den Bezirkstag. Seit 26 Jahren arbeitet Miller für Menschen mit Beeinträchtigungen. Inklusion und Barrierefreiheit sind ihr wichtige Anliegen. Kleingedrucktes sollte im Interesse von Seniorinnen und Senioren abgeschafft werden, Behördenbescheide sollten in einfacher Sprache ergehen. In der Pflege sieht sie besonders großen Nachholbedarf. Derzeit würden vor allem Frauen die Rechnung bezahlen, weil es nicht genug Pflegekräfte gebe.

Holzinger spricht von „schlechtester Landesregierung aller Zeiten“

Für den Stimmkreis Memmingen kandidiert Ivo Holzinger als Landtagskandidat. Der 42-jährige Familienvater von drei Kindern ist Richter am Amtsgericht Memmingen und Sohn des langjährigen Memminger Oberbürgermeisters gleichen Namens. Die Ganztagesbetreuung sei unterirdisch. Holzinger sprach von der „schlechtesten Landesregierung aller Zeiten“.

Ivo Holzinger kandidiert für die SPD um einen Sitz im Landtag. Foto: Privat

Die Staatsregierung kritisiere zwar ständig die "böse Bundesregierung", mache selbst aber nichts. Als Beispiel nannte Holzinger die unzureichende Digitalisierung an den Schulen, wofür die Landesregierung verantwortlich sei. Auch die Blockade von Stromtrassen durch Horst Seehofer habe zu der Misere geführt, dass die Energiewende nur zäh vorankommt.

Franceso Abate aus Memmingen ist Kandidat für die Europawahl im kommenden Jahr. Als gebürtigem Sizilianer ist ihm Europa wichtig. Den Rechtspopulisten will er etwas entgegensetzen. Denn diese hätten nur ein Interesse: Europa auseinanderzureißen.