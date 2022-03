Die Stadt Mindelheim bereitet sich auf ukrainische Geflüchtete vor

Bürgermeister Stephan Winter versichert: Mindelheim tut alles, was notwendig ist. So sehen die Pläne aus.

Noch sind es nur wenige Menschen, die aus der Ukraine den Weg ins Unterallgäu geschafft haben. Die meisten, die vor dem Krieg in ihrer Heimat fliehen, stecken noch in Polen fest. Das wird sich aber ändern, sind sich Stadträte und Bürgermeister in Mindelheim sicher. Wie aber kann sich die Stadt Mindelheim auf die Frauen, Kinder und älteren Menschen aus der Ukraine vorbereiten?

Im Finanzausschuss des Stadtrates stieß Stadträtin Ursula Kiefersauer (BG) die Debatte an. Sie und ihre Kollegen Josef Doll und Peter Miller hatten überlegt, was die Stadt tun könne. „Wir wissen wohl, dass der Landkreis verantwortlich ist“, sagte Kiefersauer. Aber als gutes Zeichen schlug sie vor, die Stadt könnte einen Fonds mit 10.000 Euro oder mehr auflegen, um mit dem Geld unbürokratisch Flüchtlingen helfen zu können.

In Schulen und Kitas müssen Strukturen geschaffen werden

Bürgermeister Stephan Winter betonte, die Stadt sei nicht untätig. In den Kitas werden Kinder aufgenommen werden müssen. Auch in den Schulen müssten die Strukturen dafür geschaffen werden. Hier liefen die Vorarbeiten. Derzeit wisse aber niemand, wie viele Menschen kommen werden. Das macht die Planung schwierig.

Eng arbeitet die Stadt mit dem Landkreis zusammen. Die Koordination im Rathaus hat Hauptamtsleiter Michael Schindler übernommen. Auch mit der Freiwilligenagentur Schaffenslust sei die Stadt in Kontakt, ebenso seien Bauhof und Feuerwehr eingebunden. An unmittelbaren Hilfen etwa für Kleidung werde es nicht fehlen.

Geld soll in Mindelheim kein Problem darstellen

Winter vermutet, dass auch Personal benötigt werden wird. Er denkt an eine sozialpädagogische Kraft an der Grundschule, um den Kindern in ihrem neuen Leben zu helfen. Kleidergeld sei eher ein marginales Problem.

Man könne derzeit nicht sagen, ob 10.000 Euro reichen. „Wir können das finanziell noch nicht fassen“, sagte Winter. In jedem Fall werde die Stadt aber alles tun für die Menschen, was notwendig sei. Er sei sehr dankbar, dass die Stadträte ihm dieses Vertrauen schenkten, dass die Stadt im Bedarfsfalle schnell reagieren kann. „Mir ist wichtig, diesen politischen Willen zu bekunden.“ Bei größeren Ausgaben muss dann der Stadtrat entscheiden.

Mehrere Tausend Euro von Mindelheimer Stiftungen

Einige Tausend Euro stehen wohl auch aus Mitteln der städtischen Stiftungen bereit. Unbürokratisch will die Stadt hier in Härtefällen helfen, so wie es das Leserhilfswerk Kartei der Not vormacht. Winter sagte, ihm gehe das Schicksal der Menschen sehr nahe.

Die Stadt sei finanziell auch in der Lage zu helfen. „Wo Hilfe notwendig ist, müssen wir Hilfe leisten“, betonte er abschließend. Zugleich dankte er den Stadträten für ihre Initiative.