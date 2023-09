Die Stadt Mindelheim lässt Straßen reparieren

Alle Straßen gleichermaßen in Schuss zu halten, ist hohe Kunst. Das Bauamt setzt deshalb auf regelmäßige Ausbesserungen.

In einigen Ecken des Stadtgebietes, aber auch in Unggenried und Heimenegg, sind einzelne Straßen nicht mehr in bestem Zustand. Das will die Stadt ändern. Der Bauausschuss hat deshalb einstimmig die Firma LS Bau aus Thannhausen mit Sanierungsarbeiten betraut. Der Auftrag hat ein Volumen über fast 123.000 Euro. Das zweitbeste Angebot lag um 1,5 Prozent höher. Die Stadt hatte mit rund 156.500 Euro gerechnet.

Konkret wird in Unggenried die Straße zur ehemaligen Käserei ertüchtigt und in Heimenegg die Zufahrt zur Staatsstraße. Die Trag- und Deckschicht soll abgefräst und neu aufgebracht werden. In Mindelheim kommen die Reißner- und Aggensteinstraße dran. Wie der Leiter des Tiefbauamtes, Franz Leinauer, sagte, greift die Verwaltung auch Hinweise aus der Bevölkerung über Schäden auf, etwa aus Bürgerversammlungen. Bürgermeister Stephan Winter machte aber auch klar, dass nicht der zum Zug kommt, „der am lautesten schreit“.