So macht die Stadt Mindelheim das Radfahren attraktiver

Plus Das Ziel ist ehrgeizig: Mindelheim will den Radverkehr verdoppeln. Das geht nur mit einem besseren Radwegenetz. Jetzt ist ein Anfang gemacht worden.

Radfahren genießt im Rathaus seit Jahren hohe Priorität. Selbst der Erste Bürgermeister Stephan Winter ist regelmäßig und vorschriftsmäßig mit Helm und Fahrrad in der Stadt unterwegs. Um die Klimaziele zu erreichen, kann der Umstieg vom Auto aufs Rad für kurze Fahrten ein wichtiger Baustein sein. Mindelheim ist deshalb auch Mitglied des Arbeitskreises fahrradfreundlicher Kommunen.

Aus dem Energieteam heraus hat sich ein Radteam gebildet. Und es gibt mit Karl Geller seit vorigem Jahr einen eigenen Radbeauftragten, der das Fahrradfahren in der Stadt voranbringen will. Auch Geller ist leidenschaftlicher Radfahrer. Schon seit 1992 besitzt die Stadt ein Radverkehrskonzept, das der damalige Mindelheimer Stadtrat verabschiedet hat. Bei allen baulichen Vorhaben werden seither die Belange der Radfahrer berücksichtigt.