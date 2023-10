Die Stadt Mindelheim setzt auf eine Wärmeplanung

Auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt spielt das Heizen eine große Rolle. Die Stadt will deshalb eine Wärmeplanung erstellen. Was es damit auf sich hat.

Nächstes Jahr soll das lange Zeit umstrittene Heizungsgesetz des Bundes in Kraft treten, mit dessen Hilfe die Politik einen großen Schritt in Sachen Klimaneutralität vorankommen will. Teil davon ist die Vorgabe, dass Kommunen eine eigene Wärmeplanung erstellen. Die kommunale Wärmeplanung soll in Kommunen über 100.000 Einwohnern bis Mitte 2026 und für die restlichen bis Mitte 2028 erstellt werden.

Mindelheim sucht eine Firma für die Wärmeplanung

Mindelheim nimmt das Thema sehr ernst, wie Julia Beck von der Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. Bereits im Mai hat die Verwaltung einen Antrag auf Förderung gestellt. „Bisher haben wir hierzu lediglich eine Eingangsbestätigung erhalten.“ Nun werde eine geeignete Firma gesucht, die für die Stadt die Wärmeplanung erstellt.

Ausgangspunkt der Wärmeplanung sei eine Bestands- und Potenzialanalyse der lokalen Gegebenheiten. Auf deren Basis werde ein Zielszenario, die Darstellung von voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebieten und eine Umsetzungsstrategie hin zu einer kosteneffizienten, nachhaltigen, sparsamen, bezahlbaren, resilienten sowie klimaneutralen Wärmeversorgung erstellt, teilt die Stadt weiter mit. Die Wärmeplanung sei technologieoffen. Sie ermöglicht eine zentrale Versorgung mittels Fernwärme oder klimaneutraler Gase sowie eine dezentrale Wärmeversorgung, die beispielsweise mittels Wärmepumpe erfolgen kann. Für die Erstellung der Wärmepläne werden nur bereits vorhandene Daten genutzt, die vorrangig aus Registern und Datenbanken sowie bei den energiewirtschaftlichen Marktakteuren erhoben werden. Die Hauseigentümer werden also nicht extra abgefragt, wie sie heizen.

Auf der Jahresversammlung der Freien Wähler sagte Stadtrat Stefan Drexel, eines der Ziele könnte sein, das vorhandene Fernwärmenetz auszubauen.