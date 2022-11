Die Stadt Mindelheim und ihr verteilter Weihnachtsmarkt

Heuer finden sich Buden nicht mehr konzentriert am Kirchplatz, sondern in der ganzen Altstadt. Was sich Mindelheim davon erhofft und was Kritiker fürchten.

Seit Montag ist es nicht mehr zu übersehen: Die Vorbereitungen für den Mindelheimer Weihnachtsmarkt laufen auf Hochtouren. Und damit steigt nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona die Vorfreude auf die Mischung aus Nikolaus, Glühwein, Wurstbuden und Weihnachtsliedern. Der Weihnachtsmarkt in der Kreisstadt wartet aber auch mit ein paar Neuerungen auf, die nicht ganz unumstritten sind.

Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben den malerischen Holzschmuck aus dem Depot geholt und südlich und nördlich der Maximilianstraße angebracht. Auf dem Marienplatz bekam der Weihnachtsbaum seinen Lichterglanz und entlang der Prachtstraße und am Schrannenplatz wurden Verzehr- und Weihnachtsschmuckbuden aufgebaut. Auch wenn Vieles vertraut wirkt – dieser Weihnachtsmarkt vom 3. bis 18. Dezember jeweils von Donnerstag bis Sonntag zwischen 15 und 20 Uhr wird anders.

Ein buntes Programm beim Mindelheimer Weihnachtsmarkt

Umrahmt wird der Markt von einem bunten Programm aus Konzerten, Krippenführungen und Kutschfahrten. Neu ist vor allem, dass der Markt auf dem Kirchplatz aufgegeben wird.

Über viele Jahre war der Markt zwar als einer der stimmungsvollsten Christkindlmärkte weit und breit gelobt worden. Von dem etwas abgelegenen Standort seien aber zu wenig Impulse für den Einzelhandel in der Altstadt ausgegangen.

Klassische Schönheit: Der Weihnachtsschmuck in der Mindelheimer Maximilianstraße. Foto: Johann Stoll

Diese Kritik hat der Stadtrat heuer erhört. Den malerischen Weihnachtsmarkt am Kirchplatz mit Karussell, Buden und Bühne wird es heuer auf Empfehlung eines Arbeitskreises, an dem auch der Einzelhandel und Vertreter der Gastronomie beteiligt waren, nicht mehr geben. Die Federführung für das neue Konzept hat das Kulturamt, das seit Jahren den Weihnachtsmarkt in Mindelheim organisiert.

Lesen Sie dazu auch

Was die Nachteile der neuen Weihnachtsmarkt-Standorte sind

Statt am Kirchplatz soll Budenzauber an mehreren Stellen auf der Nordseite der Maximilianstraße bis zum Schrannenplatz herrschen und so weihnachtliche Stimmung ins Herz der Stadt getragen werden. Die neuen Standorte allerdings haben zwei Nachteile: Sie sind inselartig über die ganze Maximilianstraße hinweg verteilt. Es wurden bereits Stimmen laut, die fürchten, dass deshalb eine heimelige Stimmung ausbleiben könnte.

Zweiter Wermutstropfen ist der Verkehr. Das war auch gestern beim Aufbau der Buden zu sehen. Weil die Stadträte fürchteten, ein Aussperren des Autoverkehrs während des Weihnachtsmarktes könnte zu weniger Frequenz führen und damit das Weihnachtsgeschäft der Händler und Gastronomen erschweren, bleiben die Autos in der Stadt.

Kritiker fürchten allerdings um die Sicherheit vor allem für Kinder, auch wenn die Buden alle auf die Gehwege ausgerichtet sind. Vom „Drive-In-Weihnachtsmarkt“ war schon die Rede mit Benzinduft und Motorgeräuschen. Kulturamtsleiter Christian Schedler war bei der Neuausrichtung wichtig, einen „pandemiesicheren Weihnachtsmarkt“ zu organisieren. Es sollte also ein Markt werden, bei dem sich die Menschen nicht allzu nahe kommen können.

Man will mit dem Weihnachtsmarkt Besucher in die Stadt ziehen

Und es soll ein Weihnachtsmarkt für Bürgerinnen und Bürger, für den Einzelhandel und die Gastronomie werden. Besucher sollen ins Zentrum der Stadt gezogen werden, sagte Schedler im Frühsommer vor dem Stadtrat.

Die geschlossene Atmosphäre des Kirchplatzes ist passé. Stattdessen stehen drei Buden an der Sparkasse, drei beim Café Engel, drei vor dem Maximilian’s, drei am Rathaus, drei am Café Dollce und vier vor dem Modehaus Deschler. Kunsthandwerk und Verzehrbuden sollen kombiniert werden.

Bauhofmitarbeiter statten den Weihnachtsbaum auf dem Marienplatz mit Lichterketten aus. Foto: Johann Stoll

Auch auf dem Marienplatz sollen vereinzelt Buden Platz finden. Der Wochenmarkt dienstags und samstags bleibt auch im Advent dort. Der Märchenwald, der in den vergangenen zwei Jahren im Innenhof des Klosters Maria Ward untergekommen war, zieht auf den Schrannenplatz um. Im Januar soll Bilanz gezogen werden, wie es gelaufen ist.