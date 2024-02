Die Stadt will Touristen anlocken: Kurzfilm wirbt für Mindelheim

Mit einem kurzen Imagefilm will die Stadt Mindelheim potenzielle Touristen anlocken.

Lust auf einen Besuch Mindelheims soll ein neuer Imagefilm machen, den die Stadt jetzt auf www.mindelheim.de/tourismus sowie auf Facebook und Instagram veröffentlicht hat. Sie präsentiert sich darin als Stadt der Kultur und Lebensfreude.

Film präsentiert den Marienplatz als Ausgangspunkt für Entdeckungen

Das knapp zweiminütige Video führt die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Mindelheimer Marienplatz und präsentiert ihn als idealen Ausgangspunkt, um die Geschäfte, Cafés und Restaurants der Altstadt zu erkunden. Verschiedene Szenen zeigen ihn als Schauplatz des Wochenmarktes und vieler kultureller Veranstaltungen für Jung und Alt.

Im vergangenen Jahr haben bereits mehr als 20.300 Gäste in Mindelheim übernachtet, das ist im Vergleich zum Jahr zuvor eine Steigerung von elf Prozent. Im Durchschnitt blieben sie drei Tage in Mindelheim. Die 417 Betten in den sieben geöffneten Betrieben waren damit zu knapp 49 Prozent ausgelastet. (baus)