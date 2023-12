Die Stadtkapelle Mindelheim lässt bei ihrem Konzert den Alltag vergessen

Beim Konzert in der Mindelheimer Kirche St. Stephan präsentierte die Stadtkapelle sinfonische Blasmusik vom Feinsten. Auch ein Weihnachtsklassiker war zu hören.

Dekan Andreas Straub hatte nicht zu viel versprochen, als er in der Pfarrkirche St. Stephan den Besucherinnen und Besuchern ein Adventskonzert ankündigte, „das nichts an Festlichkeit vermissen lässt“. Hatte doch Robert Hartmann, der Dirigent der Stadtkapelle, ein Programm ausgewählt, das den Alltag für 90 Minuten vergessen ließ und von den Gästen als echte Bereicherung in der staden Zeit empfunden wurde. Was da von den Notenpulten kam, war sinfonische Blasmusik vom Feinsten.

Mit dem Investitionsmarsch „Feierlicher Einzug der Ritter des Johanniter-Ordens“ aus der Feder von Johann Strauß sorgte die Stadtkapelle für einen fulminanten Auftakt. In ein klangvolles Kleid gewandet kam auch das Stück "Sleepers Awake" (Wachet auf) des berühmten Komponisten Johann Sebastian Bach daher. Alfred Reed hatte es speziell für Blasorchester arrangiert.

Die Melodie von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" war zu hören

Als Einladung zum täglichen Gebet sollte das Stück „Give us this Day (Gib uns heute) von David Maslanka verstanden werden. Das zweisätzige Werk mit dem Untertitel „Short Symphone“ machte deutlich, welche Möglichkeiten ein Blasorchester hat, will es seine Fans begeistern. Wer kennt ihn nicht, den Märchenklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“? Die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle interpretierten die Titelmelodie des gleichnamigen Filmes geradezu perfekt.

Nachdem das Orchester die Zuhörer musikalisch in „eine Rauhnacht“ entführt hatte, zog es das Publikum mit dem Stück „Träg mi, Wind“, von Christian Dreo in seinen Bann. Für fünfstimmige Bläserbesetzung arrangiert, berührte diese Komposition mit traurigen, aber auch tröstenden Melodien. „Irish Tune from County“ aus der Feder von Percy Grainger erwies sich als fesselndes, emotionales Stück, das der Musiktradition Irlands Tribut zollte und mit bezaubernden Melodien ein Gefühl von Schönheit und Ehrfurcht für die Grafschaft Derry vermittelte. Mit diesem Folk-Song, der auch unter „Danny Boy“ bekannt ist, präsentierte sich das städtische Blasorchester einmal mehr als großer Klangkörper.

Beim Konzert begeisterte die Mindelheimer Stadtkapelle

Mit viel Virtuosität und sehr kontrastreich zog das Orchester auch bei „Du geheimnisvolle Rose“, einer Hommage von Bernhard Holl an die Gottesmutter Maria, und „Everything Beautiful“ von Samuel Hazo alle Register. Die Hymne à la Musique“ aus der Feder des österreichischen Komponisten Serge Lancen, die mit einem alle Interpreten zusammenführenden Crescendo ausklang, erwies sich als grandioses, musikalisches Endspiel.

Zwischen den Stücken erzählte Viktoria Lampert von zwei Menschen, die auf der Suche nach dem Glück bis ans Ende der Welt reisten und es schließlich zu Hause fanden. Die Besucherinnen und Besucher empfanden die Geschichte als echte Bereicherung des Konzerts und bedankten sich mit viel Applaus. Bei so viel Begeisterung passte nur eine Zugabe: „Tochter Zion, freue dich.“