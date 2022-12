Die Straßenreinigung in Mindelheim wird teurer

Mindelheim erhöht die Preise. Warum eine Gruppe von Hausbesitzern ungeschoren davonkommt.

Auf Hausbesitzer in Mindelheim kommen im neuen Jahr höhere Kosten für die Straßenreinigung zu. Besonders stark steigen die Gebühren für eine Gruppe an.

Wie bei der Müllabfuhr oder beim Friedhof gilt auch bei der Straßenreinigung: Sie muss kostendeckend sein. Die Aufwendungen werden auf die Hauseigentümer umgelegt. Je Meter Front zur öffentlichen Straße wird abgerechnet.

Nun hat sich der Kommunale Prüfungsverband kürzlich das Zahlenwerk genauer angesehen. Im Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss war die Empfehlung des Experten bereits am 5. Dezember behandelt worden. Einstimmig haben die Mitglieder dem Stadtrat die Preiserhöhung empfohlen. Der folgte mit großer Mehrheit.

Der Vertreter der AfD im Mindelheimer Stadtrat lehnte die Preiserhöhung ab

Nur Christian Sedlmeir von der AfD stimmte dagegen. Im Nachgang zur Sitzung begründete er seine Haltung damit, dass heuer bereits das Benutzungsentgelt für den Besuch der städtischen Sing- und Musikschule und die Gebühren für die städtischen Kindertagesstätten erhöht wurden. Nächstes Jahr steigen die Müllgebühren. Und die Preise für Energie steigen für die Haushalte im neuen Jahr auch an. Und nicht zuletzt erinnert Sedlmeir an die Preiserhöhungen all der Dinge des täglichen Lebens. Im Oktober lag die Inflationsrate in Bayern bei elf Prozent.

Im Stadtrat gab es zur Straßenreinigung keine Debatte. Die Gebühr steigt für die meisten Hausbesitzer in Mindelheim von bisher 1,45 Euro auf 1,46 Euro. Das sind all die Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihr Haus außerhalb des Altstadtringes haben.

Wer seinen Besitz innerhalb dieser Zone hat, den trifft es deutlich härter. Hier steigt die Reinigungsgebühr je laufenden Meter von 2,90 Euro auf 3,71 Euro. Als Grund gab Bürgermeister Stephan Winter an, dass bisher für den Bereich der Altstadt „eher über den Daumen“ abgerechnet wurde. Sprich: Die Hausbesitzer dort sind in der Vergangenheit relativ besser weggekommen. Die Preise dort sind insgesamt deshalb höher, weil in der Altstadt häufiger sauber gemacht wird. Dort wird dreimal die Woche gereinigt, außerhalb alle zehn Tage.

In den Mindelheimer Ortsteilen reinigen die Bürger die Straße selbst

Es gibt auch noch eine dritte Gruppe von Hausbesitzern in Mindelheim. Sie wohnen in den Ortsteilen. Dort gibt es keine städtische Straßenreinigung. Da greifen die Bewohner noch selbst zu Besen und Schaufel.