Die Tafel Mindelheim dankt ihren Ehrenamtlichen

Seit 20 Jahren gibt es die Tafel Mindelheim. In einem Rückblick berichtete Koordinatorin Ursula Richinger, dass die Mindelheimer Tafel die erste Tafel im Unterallgäu war. Bereits im ersten Jahr meldeten sich über 50 Ehrenamtliche für den Dienst am Nächsten. Schnell zeigte sich, dass viele Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, das neue Angebot sehr gerne nutzten. Bereits nach einem Jahr wurden 462 Tafelkunden registriert. Höhepunkt der Feier zum 20. Geburtstag der Tafel war die Ehrung von 53 Helferinnen und Helfern und die Auszeichnung von 14 Ehrenamtlichen, die seit dem Gründungsjahr aktiv sind. Sie bekamen die Caritas-Ehrennadel in Gold.

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87719 Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Caritas Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis