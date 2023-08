Mindelheim

18:00 Uhr

Unfall auf der A96 hat gerichtliches Nachspiel für Fotoreporter

Plus Thorsten Bringezu ist Krankenpfleger und Fotograf für die Mindelheimer Zeitung. Einer seiner Einsätze führte nun zu einer Gerichtsverhandlung.

Es ist eine Situation, die niemand erleben möchte: strömender Regen, nasse Fahrbahn, ein Auto in Sichtweite verliert die Kontrolle, prallt in die Leitplanke und schlittert auf die Grünfläche zwischen Autobahnaus- und auffahrt. Genau das ist Thorsten Bringezu auf der A96 an der Anschlussstelle Mindelheim Richtung Lindau passiert. Der 37-jährige Fotoreporter wollte gerade in die entgegengesetzte Richtung auffahren. Stattdessen kehrte er auf der Stelle um, alarmierte den Notruf und ging zu Fuß zur Unfallstelle, um den Fahrzeuginsassen Erste Hilfe zu leisten. Weil er anschließend die Unfallstelle mit seinem Auto absicherte, wurde er von einem Sanitäter angezeigt.

Eigentlich hatte Bringezu damals im Juni 2022 alles richtig gemacht. Das Deutsche Rote Kreuz und der ADAC empfehlen in solchen Fällen, immer zuerst die Unfallstelle zu sichern, um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen. Da Thorsten Bringezu jedoch nicht aus der gleichen Fahrtrichtung wie der Unfallwagen kam, hätte das sehr viel wertvolle Zeit gekostet. Als hauptberuflicher Krankenpfleger und gelernter Rettungssanitäter war er überdies verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten.

