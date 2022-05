Die Wirtschaft braucht Windkraft

Plus Vor allem Unternehmer drängen auf einen Windpark im Mindelheimer Stadtwald. Doch sie werden Geduld brauchen.

Der Startschuss für die Windkraft auf Mindelheimer Flur ist im Stadtrat gefallen, aber es werden noch Jahre ins Land gehen, bis sich die ersten Rotoren drehen und Strom für die heimischen Betriebe liefern werden. Das Genehmigungsverfahren sei sehr aufwendig, sagte Robert Sing, der für den Mindelheimer Windpark als Planer beauftragt ist.