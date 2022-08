Mindelheim

vor 47 Min.

Die WMM-Hotelgruppe aus Mindelheim mischt die Branche auf

Plus Das Unternehmen betreibt 43 Hotels in Deutschland, jährlich sollen 25 weitere dazu kommen. In die Chef-Etage ist jetzt ein bekannter Mindelheimer aufgerückt.

Von Johann Stoll

Man nehme eine zündende Idee, setze sie konsequent um, und schon ist sie fertig, die Erfolgsgeschichte. Ende 2016 war das erste WMM-Hotel gebaut worden – in Mindelheim. Inzwischen sind es deutschlandweit 43. Ende des Jahres sollen es knapp 50 sein. Und in den Folgejahren sind jeweils weitere 25 geplant. Die Belegschaft der WMM Hotel Betriebs GmbH soll von knapp 300 auf über 1000 anwachsen.

