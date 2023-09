Mindelheim

Die Zahl der Ladendiebstähle in Mindelheim steigt

Die Zahl der bekannt gewordenen Ladendiebstähle in Mindelheim ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Plus Die Polizei stellt eine Zunahme bei Ladendiebstählen fest. Auf Flüchtlinge geht allerdings nur ein geringer Teil der Taten zurück, so die Polizei.

Von Johann Stoll

In Mindelheims Einzelhandel machen sich vermehrt Langfinger zu schaffen. Holger Stabik vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West kennt die Zahlen. Im vergangenen Jahr waren 43 Ladendiebstähle in Mindelheim bei der Polizei aktenkundig geworden. In diesem Jahr sind es bereits 59, obwohl erst knapp neun Monate ins Land gegangen sind. „Das stellen wir eine Zunahme fest“, sagte Stabik.

Zwei Monate stechen dabei heraus. Im Januar 2022 habe man in Mindelheim nur zwei Ladendiebstähle verzeichnet. Im Januar 2023 waren es elf. Im Juni stieg die Zahl von null im Jahr 2022 auf elf Fälle im Jahr 2023. Die Polizei vermutet, dass in dieser Zeit Ladendetektive im Einsatz waren und deshalb die Zahlen so stark geschwankt haben.

