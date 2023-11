Dieb isst in Mindelheim Lebensmittel auf, statt sie zu bezahlen

Ein Augsburger hat in Mindelheim einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Ende ermittelt die Polizei auch wegen Körperverletzung.

Einen eher kuriosen Einsatz verzeichnete die Polizei Mindelheim am Freitagnachmittag in Mindelheim. Ein 40-jähriger Augsburger hatte dort in einem Laden an der Landsberger Straße für Aufsehen gesorgt.

Der Mann habe zunächst lautstark beim Personal nach diversen Waren gefragt - und diese Lebensmittel im Geschäft aufgegessen, ohne zuvor gezahlt zu haben.

Der Mann bewarf die Filialleiterin in Mindelheim mit einem Becher Milchreis

Als die Filialleiterin den Mann daraufhin ansprach, habe dieser die Frau mit einem Becher Milchreis beworfen. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Diebstahls und Körperverletzung. (AZ)