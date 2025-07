Dieb schlägt Autofenster ein und stiehlt Geldbeutel

In Mindelheim hat ein unbekannter Täter am Sonntag zwischen 15.30 Uhr und 19.15 Uhr in der Laubachstraße das Fenster eines Autos eingeschlagen. Anschließend entnahm die Person den Geldbeutel des Geschädigten aus dem Fahrzeug, berichtet die Polizei.

Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei Mindelheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 08261/7685-0.