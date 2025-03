Diebe machen in Gärten Beute

Ein oder mehrere Diebe waren am Samstag in zwei Gärten in Mindelheim zugange: In der Gartenstraße wurde ein ein Meter langer und 50 Zentimeter hoher schmiedeeiserner Deko-Zaun gestohlen, aus einem Garten im Franziskusweg verschwand eine Rankhilfe für Rosen. Beim Versuch, auch noch eine zweite Rankhilfe zu stehlen, ging diese kaputt, so die Polizei. Sie bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer 08261/76850. (mz)

