Diebe stehlen Bargeld aus Textilgeschäft in Mindelheim

Ein Täter lenkte die Verkäuferinnen ab, während der andere Dieb das Geld einsteckte. Auch mehrere Polizeistreifen konnten die Diebe nicht fassen.

Zwei Männer haben am Montagmorgen Geld aus einem Textilgeschäft in Mindelheim gestohlen. Laut Polizeimeldung betraten sie gegen 9.30 Uhr den Laden in der Kornstraße. Einer lenkte die Verkäuferinnen ab und der andere verschwand in einem kleinen Nebenraum. Dort stahl er einen vierstelligen Bargeldbetrag. Beim Verlassen des Nebenraums wurde der Mann von einer Kundin bemerkt, die sofort die Verkäuferinnen informierte. Die beiden Männer ergriffen die Flucht und konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen unerkannt flüchten. Beide Täter sind laut Polizei etwa 30 Jahre alt, schlank, und haben dunkle Haare. Einer der Männer trug zudem eine Base-Cap und hatte einen dunklen Drei-Tage-Bart. Der zweite Mann trug eine dunkle Jacke und Jeans. Hinweise nimmt die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 entgegen. (mz)