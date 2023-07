Diebe unterwegs: In Mindelheim geht der Fahrradklau um

Die Polizei verzeichnet in der Kreisstadt immer mehr Fahrraddiebstähle.

In den vergangenen Wochen ist die Anzahl der Fahrraddiebstähle in Mindelheim auffallend gestiegen. Von Januar bis Anfang Juli 2022 nahmen die Beamten der Polizei Mindelheim 13 Fahrraddiebstähle auf. Im Vergleichszeitraum 2023 waren es 27 Fälle. Lag der Entwendungsschaden 2022 noch unter 8000 Euro, liegt er nun bereits bei über 25.000 Euro. Auffällig ist laut Polizei, dass besonders hochwertige Fahrräder, meist E-Bikes, von großen Fahrradabstellflächen an Bahnhöfen oder bei großen Firmen gestohlen werden.

Es wird dringend geraten, hochwertige Schlösser zu verwenden, das Fahrrad mit festen Bauteilen zu verbinden oder ein Ortungssystem einzubauen. Die Beamten der Mindelheimer Polizei haben in den vergangenen Tagen unversperrte Zweiräder im Stadtgebiet mit einem Flyer zur Fahrradsicherung versehen. Unversperrte Räder locken Gelegenheitsdiebe an, heißt es in der Pressemitteilung. Häufig werden sie nur für eine Fahrt benutzt und dann irgendwo wieder abgestellt. Hinweise, wie man mit einfachen Regeln das Bike vor Diebstahl schützen und registrieren lassen können, gibt es im Netz unter www.polizei-beratung.de. (mz)