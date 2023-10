Diebstahl aus einem Altkleidercontainer

Diebe versuchten offenbar, einen Altkleidercontainer in Mindelheim zu leeren. Doch die Polizei machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Am Samstagabend wurde die Mindelheimer Polizei informiert, dass sich gerade Diebe an einem Altkleidercontainer zu schaffen machen. Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie dort drei Personen - und eine vierte Person im Container. Die bereits aus dem Container geholte Kleidung wurde wieder in den Behälter getan und die vier Personen wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen. (mz)