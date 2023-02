Diebstahl aus geparktem Auto: Polizei nimmt 16-Jährigen fest

Aus einem Auto, das am Mindelheimer Forum geparkt war, wurde ein Schlüssel gestohlen. Die Polizei nahm einen 16-Jährigen fest, ein mutmaßlicher Mittäter ist flüchtig.

Am Mittwochnachmittag riefen Mitarbeiter eines Lokals die Polizei: Sie hatten beobachtet, wie zwei junge Männer auf dem Forum-Parkplatz in Mindelheim um geparkte Autos schlichen, an Türen zogen und wie einer der beiden in einem Auto saß.

Als die Besitzer zu ihrem unversperrten Wagen gingen, bemerkten sie, dass der Fahrzeugschlüssel fehlte, der zuvor in der Mittelkonsole lag, so die Polizei. Sie folgten den jungen Männern und konnten einen der beiden festsetzen, heißt es weiter im Polizeibericht. Der zweite mutmaßliche Täter flüchtete zu Fuß, warf dabei aber den Fahrzeugschlüssel weg, weshalb kein Schaden entstand.

Der 16-Jährige wollte nicht verraten, wer mit ihm unterwegs war

Die Autobesitzer übergaben den 16-Jährigen der Polizei. Er hatte keinen Ausweis dabei und kam deshalb nach seiner Festnahme auf die Dienststelle, wo man seine Identität feststellen konnte. Wer mit ihm unterwegs war, wollte der 16-Jährige nicht sagen, heißt es weiter im Polizeibericht. Der Teenager wurde seinem Vater übergeben.

Die Polizei weist darauf hin, dass Kraftfahrzeuge gemäß Straßenverkehrsordnung beim Verlassen gegen unbefugte Benutzung zu sichern sind. Dazu gehöre, den Wagen abzusperren. Außerdem sollten Wertgegenstände möglichst nicht sichtbar oder gar nicht im Fahrzeug hinterlassen werden.