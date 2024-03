Diebstahl im Mindelheimer Krankenhaus: Polizei ermittelt

Die Polizei sucht Hinweise zu einem Diebstahl, der sich am Dienstag im Mindelheimer Krankenhaus zugetragen hat.

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Mindelheimer Krankenhaus einen Akkuschrauber gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war ein Mitarbeiter der Klinik gerade im Erdgeschoss mit Reparaturen beschäftigt. Gegen 15 Uhr verließ er für etwa 30 Minuten seinen Arbeitsplatz, so die Polizei - in dieser Zeit verschwand offenbar der gelb-schwarze Akkuschrauber der Marke DeWalt von seinem Werkzeugwagen.

Wer war der Dieb, der im Krankenhaus gestohlen hat?

Der Schaden liegt laut Polizei im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 08261/7685-0. (mz)