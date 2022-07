Diese Abifeier am Maristenkolleg berührt ganz besonders

Plus Dass Corinna Thorausch jetzt ihr Abitur gemacht hat, hat auch mit ihren Mitschülern vom Maristenkolleg zu tun. Bei der Feier gibt es einen emotionalen Höhepunkt.

Sie war auf dem Heimweg von der Schule, als der folgenschwere Verkehrsunfall passierte. Corinna Thorausch ging 2019 in die zehnte Klasse des Maristenkollegs, der Unterricht war für diesen Tag geschafft, und sie fuhr wie jeden Tag mit dem Rad nach Hause. Zwei Mitschüler radelten mit ihr. Unterwegs wurden die drei von einem Auto überholt. Dabei hat der Pkw-Fahrer wohl aus Unachtsamkeit den Hinterreifen von Corinnas Rad erfasst. Die damals 15-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen am Rücken zu.