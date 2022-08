Diese Bahnübergänge werden geschlossen oder ertüchtigt

Bahnübergänge werden geschlossen oder ertüchtigt, etwa bei der Mindelheimer Firma Kleiner.

Der Stadtrat hat den Weg dafür frei gemacht, dass die Bahn den Bahnübergang an der Hauptstraße in Nassenbeuren besser absichert. Zugleich wird der Übergang bei der Firma Kleiner bis 2030 geschlossen und der etwas südlichere Übergang am Brunnenweg mit einer Brücke für Fußgänger und Radfahrer versehen.

Das Thema stand bereits Anfang Juli auf der Tagesordnung des Stadtrats und war vertagt worden, weil unklar war, wie die Firma Kleiner zu den Plänen steht.

Die Firma Kleiner hatte nichts gegen die Schließung des Bahnübergangs

Jetzt konnte Bürgermeister Stephan Winter vermelden, dass Kleiner kein Problem darin sieht, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einigen Jahren über den Brunnenweg zur Arbeit radeln. Es gebe sogar ein Radhaus, das von Süden her besser erreichbar sei. Michael Helfert und Peter Miller sprachen von einer „Super-Lösung“ und lobten Kleiner als vorbildlich.