Diese deutsch-französische Freundschaft hält seit über 60 Jahren

Partnerschaft Fässler Seit über 60 Jahren Freunde. Die Familien Fäßler und Acton/Poncet. Unser Bild entstand am Mindelheimer Europabrunnen. Es zeigt (vorne, von links): Antonie Wiedemann, Emmanuelle, Alexandre, Capucine, Timothé, Myriam Poncet sowie hinten von links.: Stefan Fäßler, Charles und Valentin Poncet sowie Bärbel Fäßler.

Plus Die Familien Acton und Poncet aus Bourg-de-Péage kommen schon viele Jahre nach Mindelheim. Seit 62 Jahren sind sie immer bei Familie Fäßler untergebracht.

Von Wilhelm Unfried

1961 wurde die Partnerschaft (Jumelage) zwischen Mindelheim und der französischen Stadt Bourg-de-Péage offiziell besiegelt. Mindelheim war damals die vierte Stadt in Bayern, die mit einer französischen Kommune eine Partnerschaft einging. Zwei Jahre später begleitete die 13-jährige Myriam ihren Großvater Gabriel Acton nach Mindelheim. Untergebracht waren sie schon damals beim Fäßler-Bäck. Und die Freundschaft hat gehalten und geht jetzt in die fünfte Generation. Gerade war Myriam mit ihrem Sohn Charles, dessen Ehefrau Emmanuelle und den vier Kindern wieder in Mindelheim - und wohnte natürlich bei der Familie Fäßler.

Der Großvater von Myriam war in den 1960er Jahren Gemeinderat im Stadtparlament von Bourg-de-Péage und kam mit einer Delegation nach Mindelheim, um die Partnerschaft zu feiern und den Vertrag zu unterschreiben. Die damals 13-jährige Myriam war dabei, um ihren Großvater zu unterstützen, denn sie hatte schon in der Schule ein bisschen Deutsch gelernt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

