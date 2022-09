Diese Mindelheimer Schulklasse ist eine Brücke nach Deutschland

Ukrainische Jugendliche besuchen im Moment die Brückenklasse am Gymnasium des Maristenkollegs. Wie die Schule die Integration fördern will.

Ein vertrautes, aber zugleich ungewöhnliches Bild zeigt sich in einem Klassenzimmer des Maristengymnasiums in Mindelheim. Schülerinnen und Schüler lernen hier jeweils ihre Zweit- oder Drittsprache. Das ist aber nicht etwa Englisch, Latein oder Spanisch – sondern Deutsch. Denn in dieser Brückenklasse sitzen Kinder und Jugendliche, die im Moment nicht mehr an ihren eigentlichen Schulen lernen können. Die befinden sich nämlich in der Ukraine.

Eine der Schülerinnen ist Sofiia, zwölf Jahre alt. Sie ist kurz nach Beginn des Ukrainekriegs nach Deutschland gekommen und kann sich mittlerweile auch gut mit den Kindern der Regelklassen unterhalten. „Es ist schon ein bisschen schwierig. Aber die anderen Kinder sind nett und helfen uns“, sagt sie. Ihre Sitznachbarin Diana ist 18 und erst seit Kurzem in Deutschland, weshalb sie die Sprache auch noch nicht so gut beherrscht. Auf Englisch erzählt sie, dass sie eigentlich gerade angefangen hatte, Architektur zu studieren. Bis sie aufgrund der Umstände nach Deutschland kam.

Manche der ukrainischen Jugendlichen sind schon im Februar ans Maristenkolleg gekommen, andere erst im Juli

Sie und ihre Sitznachbarin gehören zu den stärksten Schülerinnen in der Brückenklasse, sagt ihre Deutschlehrerin Krisztina Mares. „Sie sind alle zu ganz unterschiedlichen Zeiten hierhergekommen. Manche schon im Februar, manche erst im Juli.“ Manche sind auch noch sehr schüchtern. Müssen ihre neue Situation erst einmal verdauen. Trotzdem: „Gerade die schwächsten Schülerinnen und Schüler müssen schnell auf ein hohes Niveau kommen, damit alle homogen auf einer Stufe sind“, gibt Mares zu bedenken. Und das funktioniert besonders mit einer Taktik sehr gut: „Je mehr Kontakt sie zu deutschen Jugendlichen haben, desto schneller lernen sie die Sprache. Kinder brauchen Kinder.“

Die Größe der Brückenklasse am Maristenkolleg schwankt aktuell noch. Aktuell sind es 13, es waren aber auch mal 17, sagt die Deutschlehrerin. Die genauen Gründe dafür kann sie nicht sicher benennen, doch viele Schülerinnen und Schüler ziehen um, manche kehren in ihre Heimat zurück.

Sie selbst kommt ursprünglich aus Ungarn, hat dort Germanistik und Polonistik studiert. Seit 2013 lebt sie jetzt in Deutschland und hat etwa an Berufsschulen integrative Klassen unterrichtet. Seit diesem Schuljahr, bringt sie den ukrainischen Flüchtenden am Mindelheimer Maristenkolleg die deutsche Sprache bei und wohnt in Westerheim. Auch für sie war das einmal eine Fremdsprache, „deshalb hab ich auch ganz viele gute Tipps zu geben“, ist sie sich sicher. Sie unterrichtet aber auch eine Regelklasse der siebten Jahrgangsstufe in Deutsch, außerdem zwei achte Klassen der Maria-Ward-Realschule.

Aktuell sucht das Mindelheimer Maristenkolleg eine Englischlehrkraft für die ukrainischen Schülerinnen und Schüler

In der Brückenklasse sind es zehn Stunden Deutschunterricht in der Woche, erklärt Schulleiterin Beate Merkel. Außerdem gibt es fünf Stunden Mathematik. Auch in Englisch sollten die ukrainischen Jugendlichen eigentlich unterrichtet werden, doch dabei gibt es ein Problem: Die Lehrkräfte fehlen für die Zusatzstunden. „Deshalb suchen wir aktuell eine Englischlehrkraft“, sagt die Schulleiterin. Den Rest der Zeit nehmen die Schülerinnen und Schüler am Unterricht der Regelklassen teil, Jahrgangsstufe je nach Alter. „Dahinter stehen soziale Überlegungen“, sagt sie. Denn so wird der Kontakt zu den deutschen Schülerinnen und Schülern hergestellt. „Damit können die Kinder richtig in unsere Schulgemeinschaft integriert werden“, ist sie überzeugt.

Die Schülermitverantwortung wolle außerdem Kennenlern-Nachmittage organisieren. Auch mit dem Jugendhaus der Maristen in Mindelheim stehe die Schule aktuell in Kontakt. Zudem seien Exkursionen geplant, damit den ukrainischen Jugendlichen die deutsche Kultur vorgestellt werden kann. Das könne von Museen in Mindelheim oder einem Kennenlernen mit dem Bürgermeister bis hin zu Fahrten nach Lindau am Bodensee oder Schloss Neuschwanstein reichen. Merkel ist wichtig, „dass sich die Sprachkompetenz spielerisch entwickelt“. Denn dann schlage man zwei Fliegen mit einer Klappe.

Aktuell befinden sich etwa 30.000 ukrainische Kinder und Jugendliche in Bayern. Wie sich die Lage weiterentwickeln wird, kann niemand genau sagen.