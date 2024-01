Diesel aus Lkw-Tank abgepumpt

Um an den Treibstoff zu kommen, beschädigten die Täter in Mindelheim den Lastwagen noch zusätzlich.

Ein bislang unbekannter Dieb hat im Zeitraum vom 29. Dezember bis 1. Januar aus dem Tank eines Lastwagens, der in der Straße „Zum Klärwerk“ in Mindelheim geparkt war, 60 Liter Diesel abgepumpt. Zudem hat der Täter laut Polizei das Tankschloss beschädigt und so zusätzlich noch einen Schaden von rund 200 Euro hinterlassen. Die Polizei Mindelheim sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08261 / 7865-0 melden können. (mz)