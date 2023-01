Mindelheim

vor 2 Min.

Diesmal klappt der Durchbruch als DJ – ganz sicher

Suco Mehovic alias DJ Tommy M hat mit Sängerin Cary Wilde auf dem Mindelheimer Skaterplatz ein Video für den Song „Passion Is Delight“ gedreht.

Plus Seit Jahren komponiert der Mindelheimer DJ Tommy M Songs. Den Welthit hat er noch nicht auf Lager, aber jetzt sieht er eine neue Chance. Von einem, der nie aufgibt.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Der große Durchbruch, er steht unmittelbar bevor. Ganz klar, diesmal klappt es, ganz sicher, davon ist DJ Tommy M aus Mindelheim fest überzeugt. Seit Jahren verbreitet er beste Laune und sprüht nur so vor Optimismus. Der Mindelheimer komponiert selbst Schlager, covert bekannte Stücke und sorgt als Discjockey für Partystimmung in der ganzen Region. Auch Videos dreht er dazu. Egal, was Suco Mehovic, wie er mit richtigem Namen heißt, anpackt, er macht es mit einer ansteckenden Begeisterung. Allein dafür wünscht man ihm allen Erfolg dieser Welt.

