Neues Buch präsentiert kuriose Geschichten rund um Sebastian Kneipp

Verbotenes Salz und eine falsche Todesnachricht: In einem neuen Buch, das jetzt erschienen ist, geht es um Geschichten und Kurioses rund um Sebastian Kneipp.

Amüsant, interessant, lehrreich und vielfältig: In seinem inzwischen dritten Buch über Leben und Wirken von Sebastian Kneipp, der in Dillingen seine Wasserlehre entwickelte, begleitet der Autor Harald Klofat den Pfarrer und Naturheilkundigen auf dessen Lebensweg. Die Zeitreise ist ebenso spannend wie amüsant, denn Kneipp selbst schildert viele Begegnungen, Ereignisse und Stationen höchst unterhaltsam, manchmal mit Augenzwinkern, oft auch nachdenklich und durchaus hintergründig.

Kurios und kauzig, so haben bereits Zeitgenossen Pfarrer Sebastian Kneipp beschrieben. Bis heute hat sich daran nichts geändert: Kneipp gilt als schroff, direkt und bisweilen sogar als derb in seiner Wortwahl, weil er einfach nur Dinge auf den Punkt gebracht hat. Dass er seine Gespräche und Vorträge oft mit einer Prise typisch schwäbischen Humors gewürzt hat, macht ihn umso sympathischer. Er war eben nicht nur Pfarrer, sondern vor allem auch Mensch. So zeichnet der Autor in zahlreichen Begebenheiten das Bild eines gütigen Pfarrers, eines strengen Heilers und einer faszinierenden Persönlichkeit, das uns bis heute begeistert.

Sebastian Kneipp gehört zu den bekanntesten Deutschen

Nicht ohne Grund zählt Sebastian Kneipp zu den bekanntesten Deutschen. Kneipp-Kenner und Kneipp-Neulinge werden mit den „Geschichten und Kuriosem“ gleichermaßen angesprochen, entdecken Neues und vielleicht Vertrautes. Ob es um ein „verbotenes Salzfass“ geht, einen „zweiten Magen für Baron Rothschild“ oder die „falsche Todesnachricht“: Es ist unterhaltsam und faszinierend, Pfarrer Kneipp mit seinen vielen Facetten zu begegnen.

Nicht nur die heiteren und liebenswerten Texte führen uns zurück in das 19. Jahrhundert, auch die zahlreichen Fotografien vermitteln einen Eindruck von der „heilen Welt“ in jener Zeit. Die Fotos, etliche davon bisher unveröffentlicht, stammen unter anderem aus der Internet-Plattform „ottobeuren-macht-geschichte“ von Helmut Scharpf, aus den Archiven seines Bruders Michael Scharpf und der Mindelheimer Zeitung, aus dem Fundus des Kneipp-Bundes und aus dem Nachlass des Fotografen Fritz Grebmer.

Hier gibt es das neue Buch über Kneipp zu kaufen

„Geschichten und Kurioses rund um Sebastian Kneipp“ ist erschienen im Kneipp-Verlag Bad Wörishofen. Erhältlich ist das Buch in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung/Bad Wörishofer StadtMagazin im Gärtnerweg in Bad Wörishofen und in der Maximilianstraße in Mindelheim, im Kneipp-Shop in der Adolf-Scholz-Allee in Bad Wörishofen, beim Info-Point im Kurhaus sowie im Buchhandel. (AZ, hak)