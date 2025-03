Direkte Ansprechpartner für alles rund um die Integration

Zum Thema „Integration von Geflüchteten“ gibt es jetzt wieder direkte Ansprechpartner im Landratsamt Unterallgäu. Klaus Soest und Sabine Dolp sind nun gemeinsam mit der Integrationslotsin der Freiwilligenagentur Schaffenslust, Carolin Ratzinger, Ansprechpartner rund um die Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte. Damit setzt das Landratsamt einen Beschluss des Sozialausschusses des Unterallgäuer Kreistags um. „Es gibt im Landkreis bereits gute Strukturen zur Integration. Unsere Aufgabe ist es, diese zu unterstützen, zu informieren und weiter zu vernetzen“, erklärt Soest, der sich in Vollzeit diesen Themen widmet, Dolp unterstützt ihn in Teilzeit. Die Stellen werden größtenteils vom Freistaat Bayern gefördert und finanziert.

Die Experten kümmern sich auch direkt um Hilfsangebote in den Unterkünften

Für bestehende Helferkreise, Flüchtlingshelfer und -helferinnen bleibt Carolin Ratzinger in gewohnter Weise die Ansprechpartnerin. Soest und Dolp beraten und unterstützen Gemeinden, die bisher keine Helfer haben, beim Aufbau von Strukturen und kümmern sich auch direkt um Hilfsangebote in den Unterkünften. Soest war zuvor für ein europäisches Flüchtlingsprojekt zuständig, Dolp kommt aus der Elternzeit wieder und war bereits im Sachgebiet „Soziales und Senioren“ beim Landratsamt Unterallgäu tätig. Klaus Soest und Sabine Dolp sind unter Telefon 08261/995-638 und -628 sowie unter der Mailadresse integration@lra.unterallgaeu.de erreichbar. Carolin Ratzinger erreicht man unter der Telefonnummer 08331/9613395 oder per E-Mail an carolin.ratzinger@fwa-schaffenslust.de. (mz)