Bei zwei Unfällen kollidierten Kinder mit Autos

Zu gleich zwei Unfällen mit Kindern musste die Mindelheimer Polizei ausrücken. In Dirlewang kollidierte ein Zehnjähriger mit einem Auto, in Mindelheim eine Elfjährige.

Großes Glück hatte ein Bub, der am Dienstagnachmittag in Dirlewang von einer Nebenstraße mit Stopp-Schild auf die Saulengrainer Straße einfahren wollte.

Die Autofahrerin bremste, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern

Laut Polizei missachtete der Zehnjährige die Vorfahrt eines Autos, das hinter einem Lastwagen fuhr. Die Autofahrerin, die zum Glück sehr langsam unterwegs war, erkannte die Gefahr und bremste: Sie konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern, heißt es im Polizeibericht.

Der Junge kippte mit seinem Fahrrad um, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Am Auto entstand nur ein geringer Sachschaden. Da das Kind keinen Fahrradhelm trug, hätte der Unfall weit dramatischere Folgen haben können, so die Polizei. Sie rät Eltern dringen, ihre Kinder nicht ohne Helm Fahrrad fahren zu lassen.

Eine Autofahrerin missachtete die Vorfahrt der jungen Radlerin

Auf dem Schulweg angefahren worden ist am Mittwochmorgen eine Elfjährige in Mindelheim. Die Schülerin war auf dem Weg zur Schule und auf dem Radfahrstreifen der Kaufbeurer Straße in Richtung Norden unterwegs. Als das Mädchen die Einmündung zur Laubacher Straße überquerte, wollte eine entgegenkommende 39-jährige BMW-Fahrerin von der Kaufbeurer Straße in die Laubacher Straße nach links abbiegen: Laut Polizei missachtete die Frau die Vorfahrt des Mädchens und erfasste die Elfjährige im Einmündungsbereich mit der rechten Fahrzeugseite.

Die Schülerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen im Beisein ihrer Eltern ins Mindelheimer Krankenhaus. Den Gesamtschaden des Unfalls schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro.