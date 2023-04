Mindelheim

Diskussion im Forum: Freie Wähler wollen Erbschaftssteuer abschaffen

Plus Die Freien Wähler fordern die Abschaffung der Erbschaftssteuer. Bei einem Vortrag im Mindelheimer Forum stellt sich der Chef des Bundes der Steuerzahler Bayern hinter sie.

"Fraktion vor Ort", nennt sich die Reihe der Landtagsfraktion der Freien Wähler, die diesmal Station im Mindelheimer Forum gemacht hat. Dabei hat sich der Kaufbeurer Abgeordnete Bernhard Pohl, der sich am 8. Oktober um das Direktmandat im Stimmkreis Kaufbeuren bei der Landtagswahl bemüht, einen prominenten Verbündeten der CSU aufs Podium geholt. Rolf von Hohenhau, Präsident des Bundes der Steuerzahler Bayern, sieht sich in der Frage der Erbschaftssteuer ganz an der Seite der Freien Wähler. Diese Steuer müsse weg, fordert er.

Erbschaftssteuer: Viele Menschen sorgen sich um den Erhalt des Familienvermögens

Als einen Grund nennt Hohenhau, dass vererbtes Vermögen bereits besteuert sei. Das allerdings trifft auch auf die Umsatzsteuer zu, wie Pohl anmerkte. Denn Einkaufen geht man ja mit bereits versteuertem Geld. Hohenhau findet, dass in Deutschland als Hochsteuerland schon mehr als genug Steuern gezahlt werde. Die Erbschaftssteuer bringe dem Fiskus im Jahr 9,8 Milliarden Euro, sagte Paul Gruschka. Aus Sicht des Rechtsanwalts und früheren Bürgermeisters von Bad Wörishofen ist das "eigentlich zu vernachlässigen". 814 Milliarden Euro nehme der Staat insgesamt ein.

